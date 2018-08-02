Genç mimarlar İncirliova kampında buluşuyor

İncirliova Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Mimarlar Odası İzmir Şubesi ve Aydın İl Temsilciliği işbirliği ile gerçekleştirilecek kampa, Türkiye ve KKTC’den 35 farklı üniversiteden 62 mimarlık öğrencisi ve uzman katılacak.

Üniversitelerin mimarlık bölümü öğrencilerinin gerçek yaşam ortamlarında katılımcı ve paylaşımcı öğrenme olanakları ile öğrendiklerini pekiştirme, yaşayarak öğrenme ve üretme deneyimi edinmelerinin amaçlandığı kamp süresince, İncirliova ve çevresini kapsayan mimari fikirler ve uygulamalı çalışmalar gerçekleştirerek kentin gelişimine de yaratıcı katkılar sağlanılacak.

İçerisinde kent halkının da katılabileceği pek çok farklı alt etkinliği içeren kamp programı kapsamında; Erbeyli Köy Meydanı, Erbeyli İstasyonu, İkizdere Köprüsü ve ilçe merkezindeki Sevgi Yolu’nda yürütülecek atölyeler ile yerel özellikler dikkate alınarak, bu mekânların yeniden işlevlendirilmesine yönelik fikirler ve mimari çizimler gerçekleştirilecek. Park İncirliova’da kurulacak özel alanda on gün boyunca çadırlarda konaklayacak katılımcı öğrenciler; çevre gezileri, konferanslar ve konserler ile yaşayacakları çok yönlü deneyimleri, ürettikleri fikirler, çizimler ve kamp bitiminde yapacakları sunumlar ile yansıtmış olacak.

“İlçemizin mimari anlamda gelişimine katkı sağlayacak”

Türkiye’nin dört bir yanından gelecek mimar adaylarını ve değerli uzmanları böylesine önemli bir kampta ağırlamanın ve birlikte çalışmanın heyecanını yaşadıklarını, kamp için tüm imkânları kullanarak hazırlandıklarını belirten İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale: “İncirliova’da böyle bir kampın gerçekleştiriliyor olması çok değerli. On gün boyunca misafir edeceğimiz gençlerimiz uzman yürütücülerin rehberliğinde bilgi, deneyim ve hayal güçleri ile ilçemizin mimari anlamda gelişmesine çok değerli katkılar sunacaklar. Katılımcı yönetim anlayışımız gereği kentin gelişmesinde yeni fikirler ve katkıları çok önemsiyoruz. Öğrencilerimizin kent sakinleri ile birlikte çalışarak geliştirecekleri fikirler ve çizimler yürütülecek çalışmalara kaynaklık edecek. Katılan, emek veren herkese belediyemiz ve halkımız adına teşekkür ediyoruz” dedi.

Kamp etkinliği kapsamında 13 ve 16 Ağustos akşam konserleri ve 16 Ağustos Perşembe günü yürütülecek “Atölye Sonuç Ürünleri Sunumları” kent halkının ve misafirlerin ilgiyle izleyebilecekleri aktiviteler olarak dikkat çekiyor. Güncel kamp programı ve detaylar İncirliova Belediyesi’nin resmi Facebook sayfası ve web sitesinden takip edilebilecek.