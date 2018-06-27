Genç mühendisler diplomalarını baretleriyle aldı

Mezuniyet törenine Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recai Tunca, Prof. Dr. Törün Özer, Prof. Dr. Halil Kırnak, Genel Sekreter V. Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Aslan, Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri ile mezun olan öğrenciler ve aileleri katıldı.

Öğrencilerin mezuniyet sevincini paylaşan Rektörz Prof. Dr. Cavit Bircan, ADÜ’de 552 yabancı uyruklu öğrencini eğitim öğretim gördüğünü ifade ederek onlardan birisinin Fakülte birincisi oluşunun mutluluk verici olduğunu söyledi. Prof. Dr. Bircan, “Öğrencimiz için muhteşem bir tecrübe, inanılmaz bir zorluk ve büyük bir azim. Kendisini tebrik ediyorum. Sizlere 4 yıl boyunca emek veren öğretim üyelerimize de teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Öğrencilere mezuniyetlerinin hayırlı olmasını söyleyen Rektör Bircan, “Çalışmaktan vazgeçmeyin. Önünüze çıkan engeller sizleri yıldırmasın. Dünya’yı değiştirme adına çok güzel işler yapacağınıza inanıyorum” diyerek sözlerine son verdi.

Fakülte Dekanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Kırnak ise, öğrencilere sürekli kendilerini geliştirme çabasında olmalarını öğütleyerek “Teknik ve teknoloji çok hızlı gelişiyor. Bu konuda geri kalmayın. Üniversitemizin Kamu Üniversite Sanayi iş birliğiyle yürütülen projesinde, öğrencilerimizi kendi alanlarını daha iyi benimseyerek sektöre atılımlarını kolaylaştırıyoruz. Yetişmenizde emeği geçen tüm öğretim üyelerine teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmasına Yunus Emre’nin “İlim, İlim Bilmektir. İlim kendin bilmektir, sen kendini bilmez isen ya nice okumaktır” sözleriyle başlayan İnşaat Bölümü dönem birincisi Afgan uyruklu Maruf Raşidi, uzun ve yorucu bir yolun sonunda bugünlere geldiklerini söyledi. Raşidi, “Türkiye ‘ye ilk geldiğimde İngilizce ve Türkçe bilmiyordum. Hocalarımın ve arkadaşlarımın yardımlarıyla hiçbir sıkıntı yaşamadım” dedi.

Maruf Raşidi başarısında emeği geçen başta ailesi olmak üzere Rektör Bircan, Fakülte Dekanına, öğretim üyelerine, Erasmus Program koordinatörlerine, arkadaşlarına, misafirperverliğinden dolayı Aydın Halkına teşekkürlerini sundu. Raşidi, plaketini Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan’ın elinden aldı.

Fakülte dönem ikincisi Gıda Mühendisliği öğrencisi Betül Kara plaketini, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Tunca’dan; Fakülte üçüncüsü İnşaat Bölümü öğrencisi Nur Muhammed Rahmani plaketini, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Törün Özer’den aldı.