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24 Aralık 2016 09:12

Genç sağlıkçılar tıp tarihi müzesine teknik gezi düzenledi

Genç sağlıkçılar tıp tarihi müzesine teknik gezi düzenledi

24 Aralık 2016 09:12

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Hafsa Sultan Şifahanesi Tıp Tarihi Müzesine teknik gezi düzenledi.

ADÜ Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Ameliyathane Hizmetleri Programı ikinci sınıf öğrencileri ile öğretim elemanları, Manisa’da bulunan Hafsa Sultan Şifahanesi Tıp Tarihi Müzesi’ne teknik gezi düzenledi.

Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ) tarafından restore edilerek 30 Kasım 2013 yılında açılan Şifahane, Manisa’nın Tıp Tarihi açısından da dönemin önemli tedavi merkezlerinden biri olmasını sağladı. Manisa şehrinin tarihi mimari yapısını gözler önüne seren Hafsa Sultan Şifahanesi Tıp Tarihi Müzesi, içinde barındırdığı kültürel, bilimsel ve tarihi değerleri ile öğretim elemanları ve öğrencilerimize deneyim edinme fırsatı sundu. Hafsa Sultan Tıp Tarihi Müzesi Müdürü Dr. Ahmet Yeşil tarafından gerçekleştirilen sunum ile öğrencilerimiz mesleklerine dair o dönemlerde yapılan uygulamalar hakkında önemli bilgileri elde etti.

İnşası 1525 yılında gerçekleştirilen şifahanenin odalarında, Osmanlı dönemine ait tıbbi aletlerin gösterildiği ve hastalıklara karşı tedavi yöntemlerinin canlandırıldığı balmumu heykeller, döneme ait meşguliyet terapisi, ok çıkarma, göz ameliyatı, dağlama, diş ameliyatı, ilaç yapım yöntemleri, kas-iskelet sistemine yönelik olarak kullanılan germe aletleri, 500 yıllık şifa kapları, "Mesir Macunu" yapımı, içeriği ve hazırlanışına yönelik bilgiler ile el yazması sağlık kitaplarının örnekleri bulunuyor.
Meslek tarihine ışık tutan müze gezisi, hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.



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