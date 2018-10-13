Gençler Büyükşehirle el ele temizlik yaptı

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve gönüllü gençler "Çevre Bilinci Projesi" kapsamında kentin temiz tutulması için farkındalık çalışması yaptı.

Özel Aydın Kayabaşı Lisesi öğrencileri, öğretmenleriyle beraber, Pınarbaşı Mesire Alanı'nda Aydın Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerinin temizlik çalışmalarına katkıda bulundular.

Çevre temizliğiyle ilgili duyarlılık oluşturmak için yapılan çalışmaya gönüllü olarak katılan gençler, temiz bir çevre için herkesten çöplerini çöp kutularına atmalarını istedi.

Gençleri tebrik eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu "Aydın birçok güzelliği ve çevresel faktörleriyle önemli bir kent. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak Aydın'ı pırıl pırıl yapıyoruz. Dünyada doğal kaynakların ve doğal güzelliklerin hızla tüketildiği bu yıllarda herkes geleceği için bir adım atmalı ve gerekli sorumluluğu göstermeli. Aydınlılar da genç-yaşlı demeden Büyükşehir Belediyesi'nin özel önem verdiği çevre duyarlılığına destek veriyor. Böylelikle vatandaşlarımızla dayanışma içerisinde Aydın'ı modern bir il haline getirdik. Bugün gerçekleştirdiğimiz bu duyarlılık çalışmasında yer aldıkları için gençlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.