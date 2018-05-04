Gençler filede buluşacak

Proje kapsamında Aydın’da ilk defa, 17 ilçe aynı anda bir voleybol etkinliğine katılım gerçekleştirecek.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 19 Mayıs Gençlik Haftası münasabetiyle düzenleyeceği organizasyonda erkeklerde ve kızlarda 4’er olmak üzere toplam 8 gruptaki 34 takımda yer alacak yaklaşık 340 sporcu, 7-15 Mayıs 2018 Tarihleri arasında ilçelerde ve merkezde oynanacak olan müsabakalarda dereceye girebilmek için ter dökecek.

Müsabakalar sona erdiğinde Kızlarda ve Erkeklerde turnuvayı ilk üç sırada tamamlayan takımlara kupaları, Aydın Valiliği tarafından gerçekleştirilecek olan 19 Mayıs Gençlik Haftası toplu ödül töreninde Aydın Valisi Sayın Yavuz Selim Köşger tarafından takdim edilecek.

Organizasyon hakkında bir değerlendirme yapan Aydın Voleybol İl Temsilcisi Ali Köylüoğlu, “Göreve geldiğim günden beri il hakem kurulumuz ile birlikte Aydın’da bugüne kadar sıradanlaştırılmış etkinliklerin yanı sıra, voleybol adına çekilen özlemler neler öncelikli olarak bunların tespitini yapmaya ve bunları sırasıyla hayata geçirmeye gayret gösterdik. Sezon boyunca ilimizde gerçekleştirilen sıra dışı etkinliklerle bu konuda başarı gösterdiğimiz inancındayım. Gençlik haftası münasebetiyle yine bir ilkin gerçekleştirilmesine çaba sarf ediyoruz. Şöyle ki Aydın’da uzun yıllar boyunca 17 ilçenin de aynı anda katılım gerçekleştirdiği bir voleybol organizasyonu gerçekleştirilmemiş. İlimizde voleybol dar çerçeve mantığının dışına çıkamamış. Bu sebeple bu organizasyonun hayata geçirilecek olmasını önemsiyoruz. Bu önemli etkinliği koordine eden Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüz Sayın Ökkeş Demir’e ve İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Bilal Yılmaz Çandıroğlu’na çok teşekkür ederim. Aydın’da voleybolun en üst seviyelere çıkarılması için ne yapılması gerekiyorsa hazırız. Turnuva süresince değerli Aydınlıları gençlerimize destek olmaya ve müsabakaları izlemeye davet ediyorum.” dedi.