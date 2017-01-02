Diğer
Kategoriler
02 Ocak 2017 10:04

Gençler, yaşlı gündüz bakımevinde konser verdi

Gençler, yaşlı gündüz bakımevinde konser verdi

02 Ocak 2017 10:04

Aydın Halk Eğitim Merkezi THM Gençlik Korosu, Efeler ilçesinde faaliyet gösteren Aymelek Derneği Yaşlı Gündüz Bakımevi’nde mini bir konser verdi.

Efeler Halk Eğitim Merkezi Bağlama Kursu Öğretmeni Ayhan Utlu ile Aydın Mesleki Eğitim ve Teknik Anadolu Lisesi Müzik Öğretmeni Güllü Yıldız eşliğinde gençlerden oluşan Türk Halk Müziği Gençlik korosu, Aymelek Derneği Yaşlı Gündüz Bakımevi Salonu’nda verdikleri konserle yurdun değişik yörelerinden derlenen türküleri seslendirdi.

Efeler Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Nurten Tokmak, Yaşlı Gündüz Bakımevinde Türk Halk Müziği Gençlik Korosu yılsonu etkinlikleri kapsamın da yaşlılara mini bir konserin sunulduğunu belirterek, merkez bünyesinde Türk Sanat Müziği, Ses, Darbuka ve Ritim eğitimlerinde verildiğini ifade etti.

Efeler Aymelek Derneği Yaşlı Gündüz Bakımevi Başkanı Yurdagül Altınbaş’ta, dernek olarak, programlar dahilinde etkinlikler düzenlendiğini, genç kuşak ile yaşlıları bir araya getirerek hoş vakit geçirme imkanı sağlamaya çalıştıklarını belirtti.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
12
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    12°C
  • Çarşamba
    Sağnak Yağışlı
    14°C
  • Perşembe
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    14°C
  • Cuma
    Yağmurlu
    12°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç