Gerçek değil tatbikat

Aydın'ın en yoğun alışveriş ve eğlence merkezilerinin başında da gelen Forum Aydın'da vatandaşların güvenliği ve merkezdeki görevlilerin dikkat ve tecrübesini test etmek üzere gerçekleştirilen tatbikat gerçeğini aratmadı. Polis, sağlık ve itfaiye ekiplerinin de görev aldığı tatbikatı gerçek zannedenler merakla izlerken, alışveriş merkezine bırakılan bomba da ekipleri tarafından büyük bir ustalıkla patlatılarak etkisiz hale getirildi.

Sabah saatlerinde alışveriş merkezini kontrol eden Forum Aydın'ın güvenlik görevlileri Zeytin Meydanı'na bir bebek arabası ile bomba dolu bir paket bırakıldığını belirledi. Bunun üzerine durum polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirilerek bölge de güvenlik çemberine alındı. Olay yerine gelen polis ekipleri, bebek arabasının üzerine zulalanmış paketin bomba olduğundan şüphelenince durumu bomba imha uzmanı ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen uzman ekipler bombayı fünye ile patlatırken itfaiye ekipleri de olası yangına karşı tertibat aldı. Tatbikat gereği yaşanan kargaşada yaralanan bir bayan 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırılırken, tatbikatı gerçek zanneden bazı vatandaşlar ise meraklı gözlerle ekiplerin çalışmalarını izledi.

“Büyük bir gürültü ile patladı”

İçerisine C-4 Tipi sıkıştırılmış patlayıcı bırakılan bebek arabasındaki bomba ekipler tarafından patlatıldı. Tatbikat sırasında bombanın imhası esnasında yaşanan patlama çevredeki vatandaşları heyecanlandırırken, tatbikatı başarı ile tamamlayan ekipler izleyenlerden tam not aldı.

Gerçeğini aratmayan ve bazı vatandaşların tatbikat olduğunu bilmediği uygulama tamamlandıktan sonra alışveriş merkezinde hayat normale döndü.