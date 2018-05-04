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04 Mayıs 2018 12:47

Germenci, 3 Mayıs Türkçülük Bayramını Yıldırım Yıldızdoğan ile kutladı

Germencik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2.

Germenci, 3 Mayıs Türkçülük Bayramını Yıldırım Yıldızdoğan ile kutladı

04 Mayıs 2018 12:47

Türk Dünyası ve Türklük Bilinci Uluslararası Sempozyumu kapsamında dün Akşam Belediye konferans salonunda sahne alan Yıldırım Yıldızdoğan seslendirdiği türküler ile herkesi coşturdu.


Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, Germencik Ülkü Ocakları Başkanı Onur Kurt, Ortaklar Ülkü Ocakları Başkanı Recep Demir ve gençlerin de bulunduğu konseri yaklaşık 400 kişi izledi.


Konserde açılış konuşmasını Ortaklar Ülkü Ocakları Başkanı Recep Demir yaptı. Demir, “3 Mayıs Türk milliyetçiliğinin varlık iradesini ortaya koyuşunun tarihi bir notudur. Yıllarca Adriyatik’ten Çin seddine kadar bir çok yerleşim alanında hüküm sürerek yaşayan Atalarımız ve Türk Milletinin yaşam alanları ve tarzlarını az sonra değerli hocalarımızdan dinleme imkanı bulacağız. Atalarımızın yaşam tarzları hakkında bilmediğimiz bir çok konuya da bu sempozyum sayesinde ulaşacağız. Sempozyuma katılan değerli hocalarımıza teşekkür ediyorum. 3 Mayıs Türkçülük günümüz kutlu olsun” dedi.


Açılış konuşması sonrası sahne alan Yıldırım Yıldızdoğan, popüler Türkülerin yanı sıra kendi bestelerini de seslendirirken 2018 yılının ortalarında piyasaya çıkartacağı albümünden çıkış parçasını seslendirdi. Gecenin sürprizi olarak ise sanatçı uzun zamandır üzerinde çalıştığı bir Germencik Türküsünü söylerken dinleyiciler şarkıyı çok beğendiklerini ve “Bir daha” tezahüratları ile tekrar dinlemek istediklerini dile getirdiler. Seyircileri kırmayan sanatçı yaklaşık iki buçuk saat süren konserde bu güzel programdan keyif aldığını ve emeği geçen herkese teşekkür ettiğini söyledi.



Yıldırım Yıldızdoğan konseri ile keyifli dakikalar geçiren izleyiciler her şarkı sonrasında salonu tezahüratlarla coşturdular. Gençlerin Başkan Akın için hazırladıkları tezahüratta ise “Büyükşehire Yakışır O” tezahüratları sonrası Başkan Akın’ın mutluluğu gözlerden kaçmadı.


Gecenin sonunda Yıldırım Yıldızdoğan’a çiçek takdim eden Başkan Akın, “3 Mayıs Türkçülük günü münasebetiyle hazırlanan bu güzel gecede bizleri söylediği şarkılarla coşturan değerli sanatçımıza, Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü personelimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yaklaşık 8 aydır sahada büyük çalışmalara imza attık. Bundan sonraki süreçte de bu çalışmalarımızın üzerine bir kat daha koyup inşallah sizlerle birlikte mutlu sonda Büyükşehir Belediyesine Bayrağımızı dikeceğiz. Hepinize gösterdiğiniz ilgi alaka ve desteklerinizden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.




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