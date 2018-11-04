Germencik Arenası Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı

Türkiye'nin değişik illerinden gelen pehlivan boğaları Germencik Ortaklar'da düzenlenen Türkiye Boğa Güreşi Şampiyonası'nda kıran kırana güreşti. Boğa güreşi severler Germencik'te kıyasıya mücadeleyle geçen güreşleri adeta nefessiz izledi.

Ortaklar Şehir Stadı'ndan gerçekleşen ve yaklaşık beş bin kişinin izlediği güreşler kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın'ın katkılarıyla gerçekleşen güreşlerde Artvin'in en ünlü boğaları ile birlikte ülkemizin çeşitli illerinde dereceye giren boğaların güreşleri izleyicilerde büyük bir seyir zevki yaşattı.

Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın “Ülkemizde kültürümüzün ilerlemesi adına gerçekleşen Boğa güreşleri ve Yörük kültürünün vazgeçilmezi olan Deve güreşleri denildiğinde Ege ve bu güreşlerinde mimarı olarak Germencik Akıllara geliyor. Boğa güreşlerinde özellikle dünyaya ismini duyuran Artvin ve Aydın bu defa büyük bir organizasyon ile 2. Geleneksel Türkiye Şampiyonası'nda ilçemizde buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Önümüzdeki süreçte de 100 yılın güreşi ile Germencik'te deve güreşi severleri burada toplayacak bir organizasyona imza atacağız. Geçtiğimiz yıl düzenlenen ve 2 gün planlanan güreşimiz hava koşulları sebebiyle 1 gün yapılmıştı. Bu yıl bir aksilik yaşamazsak geçen yıl planladığımız gibi güreşlerimizi 2 gün yapacağız. Şimdiden bunun da müjdesini hemşerilerimize verebiliriz. Bugün gerçekleşen organizasyonda emeği geçen başta Dağyeni Muhtarımız Hüseyin Efe olmak üzere tüm boğa sahiplerimize ve güreş severlere teşekkür ediyorum” dedi.

Ortaklar arenada gerçekleşen güreşleri yaklaşık beş bin kişi izledi. Kıyasıya mücadele içinde geçen güreşlerde Artvin'den gelen boğalar sahaya tulum sesi eşliğinde çıkarken, Ege'nin boğaları ise Zeybek müziği eşliğinde arenada yerini aldı. Oldukça renkli ve dostluk havası içinde geçen güreşler arenalara renk kattı.