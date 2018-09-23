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Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, çalışmalarına devam ediyor

Aydın’da Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adaylığını ilk açıklayan isim olan Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın çalışmalarında tüm hızıyla devam ediyor.

Aydın'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adaylığını ilk açıklayan isim olan Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın çalışmalarında tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Didim, Nazilli, KöŞk, Söke ve Yenipazar ilçelerinde çeşitli ziyaretler gerçekleştiren Ümmet Akın yerel seçim çalışmalarına hız verdi.


Siyasete Germencik Ortaklar Beldesi'nde belediye meclis üyeliği ile başlayan ve ardından Ortaklar Belediye Başkanı seçilen Ümmet Akın, mahalleye dönen Ortaklar Belde Belediyesi kapandıktan sonra Germencik Belediye Başkanı seçildi. Vaat ettiği projeleri bir bir hayata geçiren Ümmet Akın, 2 yıl öncesinden başladığı Büyükşehir adaylığı sürecinde halk ile iç içe yaşayıp planladığı projelerini vatandaşlarla paylaşıyor.


Geçtiğimiz hafta 5 ilçeyi ziyaret eden Ümmet Akın'a, MHP ilçe başkanları eşlik etti. Ziyaretlerinde Söke, Didim, Köşk, Nazilli ve Yenipazar'da vatandaşlarla bir araya gelen Akın yoğun ilgi gördü.

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