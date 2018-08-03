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03 Ağustos 2018 11:39

Germencik Belediyesi bozulan yolları yeniledi

AYDIN (İHA) – Germencik Belediyesi, alt yapı çalışmaları bozulan yollarda yenileme çalışmalarına başladı.

Germencik Belediyesi bozulan yolları yeniledi

03 Ağustos 2018 11:39


Germencik Belediyesi, vatandaşların mağduriyetini gidermek için İstasyon Mahallesi Yanıklar mevkiinde yol yapım çalışması başlattı. Mahalledeki toprak yollara toplam 39 bin metrekare parke taşı döşemesi yapılarak, vatandaşların senelerdir zorluk yaşadığı yollar, temiz ve ferah bir görünüme kavuştu.


Çalışmalar hakkında bilgi veren Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, “Vatandaşlarımızın şikayetleri üzerine altyapı çalışmalarının yapılması için defalarca büyükşehir belediyesine talepte bulunduk. Fakat taleplerimiz aylar boyunca hiç karşılık bulmadı. Ve şimdi biz yolları yaptıktan sonra altyapı çalışması bahanesiyle yollarımızı bozup hemşerilerimizi yine mağdur ettiler. Büyükşehir yetkililerine, bozdukları yolları bir an önce yapmaları ve vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermeleri için buradan çağrıda bulunuyorum. Hizmet vermedikleri gibi yapılan hizmete de tahammülleri yok” dedi.




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