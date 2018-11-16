Germencik Belediyesi çocukları sevindirmeye devam ediyor

Germencik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen ünlü oyuncu Gülnihal Demir ve Zafer Kaya'nın oynadıkları "Arkadaşım Ben Geldim " adlı tiyatro oyunu belediye konferans salonunda sahnelenecek.

17 Kasım Cumartesi günü saat 13.30 ve 15.30'da iki seans olmak üzere, Germencik Belediyesi Konferans Salonu'nda gösterime sunulacak olan oyun çeşitli müzik ve danslarla teknoloji bağımlılığı ile mücadeleyi konu alıyor. Dizi ve sinema oyuncusu Gülnihal Demir ve Zafer Kaya'nın rol aldığı “Arkadaşım Hoş Geldin” adlı oyun Germencik Belediye Başkanı ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın'ın destekleri ile ücretsiz olarak Germencik Belediyesi'nde minik seyircilerini bekliyor.