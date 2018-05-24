Germencik Belediyesi haşerelerle mücadelede hız kesmiyor

Ekipler, her gün ilçenin cadde ve sokaklarının yanı sıra, mahallelerde bulunan hayvan damlarını haşerelerin üreme kaynağı olan kanalları ilaçlıyor.

Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın “Aşırı sıcaklara bağlı olarak artan haşerelere karşı ilçemizin tüm cadde ve sokaklarında ilaçlama çalışmaları yapıyoruz. Çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşılan alanları ve evleri, özellikle vatandaşımızın isteği doğrultusunda hareket ederek sağlıklı üretim yapabilmeleri için ilaçlıyoruz. Ayrıca ilçemizde çöp konteynırları ve gübrelik alanlarda kalıcı ilaçlama uygulamalarını ekiplerimiz büyük bir titizlikle yapıyor. Yeşil alanlarda da ilaçlama çalışmalarına devam ediliyor. Bunun dışında ilçede karasinek popülasyonunun azaltılması amacıyla tüm parklara yol kenarlarına, bataklıklara, ev bahçeleri ve damlara, hayvan ahırlarına ilaçlama çalışmaları yapılıyor ”dedi.

İlaçlamalarla yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmenin mücadelesini verdiklerini dile getiren Başkan Akın, halk sağlığı ve üretimde hijyen için gerçekleştirilen ilaçlama çalışmalarının bundan sonraki süreçte de aralıksız devam ettirileceği bilgisini verdi.