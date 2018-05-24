Diğer
Kategoriler
24 Mayıs 2018 12:04

Germencik Belediyesi haşerelerle mücadelede hız kesmiyor

Germencik Belediyesi, aşırı sıcaklarla birlikte ilçe sakinlerinin haşere ve sinekten uzak bir yaz geçirmesi için başlattığı ilaçlama çalışmalarına hız verdi.

Germencik Belediyesi haşerelerle mücadelede hız kesmiyor

24 Mayıs 2018 12:04


Ekipler, her gün ilçenin cadde ve sokaklarının yanı sıra, mahallelerde bulunan hayvan damlarını haşerelerin üreme kaynağı olan kanalları ilaçlıyor.


Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın “Aşırı sıcaklara bağlı olarak artan haşerelere karşı ilçemizin tüm cadde ve sokaklarında ilaçlama çalışmaları yapıyoruz. Çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşılan alanları ve evleri, özellikle vatandaşımızın isteği doğrultusunda hareket ederek sağlıklı üretim yapabilmeleri için ilaçlıyoruz. Ayrıca ilçemizde çöp konteynırları ve gübrelik alanlarda kalıcı ilaçlama uygulamalarını ekiplerimiz büyük bir titizlikle yapıyor. Yeşil alanlarda da ilaçlama çalışmalarına devam ediliyor. Bunun dışında ilçede karasinek popülasyonunun azaltılması amacıyla tüm parklara yol kenarlarına, bataklıklara, ev bahçeleri ve damlara, hayvan ahırlarına ilaçlama çalışmaları yapılıyor ”dedi.


İlaçlamalarla yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmenin mücadelesini verdiklerini dile getiren Başkan Akın, halk sağlığı ve üretimde hijyen için gerçekleştirilen ilaçlama çalışmalarının bundan sonraki süreçte de aralıksız devam ettirileceği bilgisini verdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
31
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç