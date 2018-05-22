Germencik Belediyesi her gün farklı bir mahallede iftar veriyor

Ömerbeyli, Kızılcagedik, Turanlar, Alangüllü, Üzümlü, Karaağaçlı mahallelerinde verilen iftarlarda Başkan Akın vatandaşlar ile bir araya geldi.

Vatandaşların yoğun sevgisi ve ilgisiyle karşılanan Akın, masaları dolaşıp vatandaşlara ‘hayırlı iftarlar’ dileğinde bulunurken mahalle sakinlerinin de isteklerini dinledi. Katılımın yüksek olduğu iftar yemeklerinde vatandaşlar, Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın’ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirirken, belediyenin, düzenlediği bu organizasyonla gönülleri birleştirip sıcak bir ortam oluşturduğunu söylediler.

Hastalık, yaşlılık gibi nedenlerle iftar yemeğine katılamayan vatandaşlar için ise belediye ekipleri vatandaşların evlerine yemek ulaştırdı. Başkan Akın “Belediyemiz her yıl olduğu gibi bu yılda her gün farklı bir mahallede Vatandaşlarımız ile iftar sofrasında bir araya geliyor. Ramazan ayı rahmet ve bereketin bol olduğu bir aydır. Bu iftar programları bizlerin bir arada ve birlikte olduğumuzun göstergesidir. Müslüman olarak hepimizin inancımız gereği tutmuş olduğumuz orucumuzu birlikte açmaktır. Kaynaşmaktır, birliktir, beraberliktir ve kardeşliktir. Bizler Germencik Belediyesi olarak iftar sofralarında hemşerilerimiz ile bir araya gelerek 11 ayın sultanı bu güzel ayda Ramazan’ın bereketini paylaşıyoruz” dedi.