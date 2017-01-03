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03 Ocak 2017 16:15

Germencik Belediyesi ile büyükşehir arasında billboard tartışması

Germencik Belediyesi ile büyükşehir arasında billboard tartışması

03 Ocak 2017 16:15

Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Germencik Belediyesi tarafından düzenlenecek deve güreşi festivaliyle ilgili olarak Efeler’de billboardlara asılan afişleri kaldırttığını iddia etti.
Başkan Ümmet Akın, yaptığı açıklamada; “Geleneksel olarak düzenlenen 69. Deve Güreşi Festivalinde tüm Aydınlılarla buluşmayı planlayan Germencik Belediyesi, Nazilli ve Aydın’ın farklı yerlerinde billboard kiraladı. Germencik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Aydın Belediyesi adına kiralayan firma arasında yapılan sözleşmeyle (31/12/2016-06/01/2016) bir haftalık kiralama bedeli ödenerek Aydın’ın farklı noktalarında kiralanan 12 adet billboarda asılan afişler, ertesi gün firma tarafından herhangi bir açıklanma yapılmadan yerlerinden kaldırıldı. Aydın Büyükşehir Belediyesiyle olan sözleşmelerini yenileyemedikleri için billboardları kaldırdıklarını ifade eden firma yetkililerine; Germencik Belediyesine ait reklamlar kaldırılarak yerine farklı firmaların reklamlarının asılması firmanın yapmış olduğu sözleşmenin feshi açıklamasının inandırıcılığını ortadan kaldırdı. Sözleşmesini yenileyemediği halde firmanın neden billboardları kiraya verildiği? Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin ise Germencik’in kültürüne büyük katkı sağlayan böyle bir etkinliğe nasıl olurda destek olmak yerine engel olduğunu? Bana akıl sahibi birinin açıklamasını istiyorum” diyerek tepkisini dile getirdi.



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