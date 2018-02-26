Germencik Belediyesi, Kıyı Ege Turizm Fuarı’nda ilçeyi tanıttı

Ege’nin turizm kentlerinin de katıldığı Kıyı Ege Turizm Fuarı’nda Germencik Belediyesi de yer aldı. Fuarda açılan stantta Magnesia Antik Kenti, Mursallı Taxiarkhea Kilisesi, Selatin Köyünde bulunan Asırlık Çınar, Geleneksel Deve Güreşi ve Geleneksel İncir Festivali gibi doğal ve kültürel güzelliklerin yanında, Germencik’in göz bebeği incir, meşhur ortaklar çöp şişi, zeytin ve zeytinyağı, gibi yerel ürünler tanıtıldı. Fuarın ilk gününden beri oldukça ilgi gören Germencik Belediyesi standına gelenler ikramlardan ve ilgiden oldukça memnun kaldı.

Aydın’da düzenlenen bütün fuar organizasyonlarının tanıtım açısından oldukça önemli olduğunu belirten Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın; “Aydın, Kuşadası ve Didim gibi iki önemli turizm merkezine sahiptir. Fakat bunun yanında Aydınımızda çok bilinmeyen ama eşsiz güzelliklere sahip keşfedilmeyi bekleyen birçok doğal ve kültürel değerler yer almaktadır. Bunlardan bazıları ilçemiz de yer alan Magnesia Antik kenti tarih severlerin mutlaka ziyaret etmeleri gereken günümüze ulaşmış en kıymetli antik kentlerden biridir. Ayrıca yine Germencik de bulunan Mursallı Taxiarkhea Kilisesi tarihi anlamda görülmeye değer yerler arasındadır. Böyle tarihi güzelliklere ev sahipliği yapan ilçemizde kültürel aktivitelerimiz ve doğal değerlerimiz de oldukça önemli. Geleneksel olarak her yıl düzenlediğimiz deve güreşi ve incir festivallerimiz bu anlamda büyük ilgi görüyor. Dünyaca bilinen Germencik incirinin lezzetinde tartışmasız Dünya markasıdır diyebiliriz. Ülkemizde turizminin tanıtıma ihtiyacı var. Bilinmeyen birçok kültürel değerlerimiz daha fazla kişiye ulaşmalı ve hak ettiği değeri görmeli. Germencik Belediyesi olarak ilçemizin değerlerini öne çıkarmak üzere fırsatları kaçırmamaya gayret ediyoruz. Germencik’in bu güzel değerlerinin, ülkemizde ve dünyada tanınmasını sağlamak için önemli çalışmalarımız var. Fuar ve tanıtım organizasyonlarını da bu anlamda önemsiyoruz” dedi.