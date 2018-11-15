Germencik Belediyesi ‘Sıfır Atık' projesine destek vermeye devam ediyor

Germencik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Sıfır Atık' projesi kapsamında ilkokullarda öğrencilere geri dönüşüm konusunda eğitim verildi.

2023 yılına kadar bitirilmesi hedeflenen bu proje için ilk olarak sokaklara geri dönüşüm kafesleri ve devamında ise kamu kurumları ile ilkokullara geri dönüşüm kutuları yerleştirildi. Eğitime ilk olarak Ortaklar Mahallesi'ndeki ilkokullardan başlandı. Minik öğrencilere, atıkların çevreye verdiği zararlar, hangi maddelerin geri dönüştürülebileceği, materyallerin doğada kaç yılda kaybolduğu gibi konularda bilgilendirme yapıldı. Artık okulların da kağıt, karton, plastik, cam ve metal atıkları, geçici depolama tesislerinde türlerine göre ayrı ayrı depolanıp ayrıştırılacak.

“Sıfır Atık” projesi ile ilgili açıklama yapan Germencik Belediye Başkanı ve aynı zamanda MHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın; “Etkin hizmet anlayışı ile daha güzel ve daha yaşanabilir bir Germencik için vatandaşlarımız ve geleceğimiz adına elimizden gelen her türlü yatırımı gerçekleştiriyoruz. Amacımız hemşerilerimizin daha temiz, daha huzurlu bir ilçede yaşamalarını sağlamak. Bugüne kadar yaptığımız ve planladığımız tüm projelerimizi insan odaklı yaptık. Geleceğimiz için geri dönüşümün ne kadar hayati bir önem taşıdığının bilincindeyiz” dedi.