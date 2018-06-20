Germencik Belediyesi ücretsiz yaz spor okulu kursları başlıyor

2018 kış dönemi eğitim ve seminerlerini tamamlayan Germencik Belediyesi Yaz Spor Okulu ile 7-14 yaş arası çocuklara eğitim verilecek. Germencik Belediyesi; futbol, futsal, voleybol, dart, muaythai (10-18 yaş), jimnastik, masa tenisi ve basketbol gibi birçok alanda ücretsiz hizmet verecek. Çocuklar tüm bunların yanı sıra; tiyatro, sinema, yüzme, oyunlar, yarışmalar ve eğitim seminerleri ilesadece bedenen değil ruhen de desteklenecek. Kayıtlar 29 Haziran’a kadar Germencik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nden yapılabilecek.

Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, ”Yoğun bir eğitim döneminden yeni çıkmış olan çocuklarımızı, alanında uzman eğitimcilerle beraber hangi branşa ilgileri varsa kurslarımıza bekliyorum. Kendilerini sadece fiziksel olarak değil psikolojik olarak da rahatlatabilecekleri çeşitli aktivitelere davet ediyorum. Yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızın her daim destekçileriyim” dedi.