Germencik Belediyesi vatandaşlarına hizmet vermeye aralıksız devam ediyor

Mesudiye Mahallesi'ndeki ve 7 Eylül Mahallesi'ndeki dere kenarında bulunan toprak yollara sıfırdan parke taşı döşendi. Diğer bozuk olan yollar ise tekrardan düzenlenip kilitli parke taşı ile kaplandı. Mesudiye Mahallesi'nde toplamda 30 bin metrekarelik parke taşı, 7 Eylül Mahallesi'nde de 15. bin metrekarelik parke taşı döşemesi yapıldı. Anayol kenarında bulunan evlerin önündeki toprak kısım, asfalt bölümüne kadar kilitli parke taşı ile kaplanarak görsel bütünlük sağlandı.

Germencik Belediyesi olarak tüm mahallelerde önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın; “Her yönü ile gelişmekte olan Germencik'imizde sağlam geniş ve ferah yollar yapmaya devam ettiğimiz gibi, mahallelerimizin de yollarını düzenleyerek vatandaşlarımızı sıkıntılarından kurtarıyoruz. Belediye olarak bu anlamda hemşerilerimizin isteklerini tek tek yerine getirmeye devam edeceğiz” dedi.