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25 Haziran 2018 17:50

Germencik Belediyesi YADEM hizmetlerine devam ediyor

Germencik Belediyesi’nin yaşlılara hizmet verebilmek için kurduğu Yaşlı Dayanışma ve Eğitim Merkezi (YADEM), evden çıkamayan hasta ve tüm yaşlılara hizmet vermeye devam ediyor.

Germencik Belediyesi YADEM hizmetlerine devam ediyor

25 Haziran 2018 17:50



Kurulduğu ilk günden beri sayısız hasta ve yaşlıya hizmet götüren YADEM personeli, sağlık uzmanları eşliğinde ziyaretlerine devam ediyor. Germencikli yaşlıların; özbakım, sağlık ve sosyal yardımlar gibi konularda hizmet almasını ve gerekirse ilgili kurumlara yönlendirilmesini sağlayan genç ve dinamik YADEM ekipleri halkın beklenti ve ihtiyaçlarını saha çalışmalarına çıkarak öğreniyor.


Yaşlılara yönelik hizmetlerin gittikçe arttığını söyleyen Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın: “Yaşlılarımıza hizmet vermek bizi çok mutlu ediyor. Onlara psikolojik, sosyal, kültürel ve sağlık alanlarında destek olmaya her zaman hazırız. Hemşerilerimizin aktif, üretken ve sağlıklı ömür sürmeleri adına elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Yaşlılarımıza, YADEM ile dünya standartlarında eğitim ve hizmet verilecek. Personellerimiz uzmanlardan alınması gereken bütün eğitimleri alıyor. Sağlık uzmanlarımız ile birlikte yaşlılarımızın yanında olacağız. ‘Germencik’te yaşlanmak ayrıcalık haline gelecek’ sloganıyla personellerimizle birlikte hemşerilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz” diye konuştu.




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