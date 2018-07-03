Germencik Belediyesi yaz spor okuluna görkemli açılış

Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, Germencik Belediye Başkan Yardımcısı Adem Toy, Gençlik Hizmetleri Spor ve İlçe Müdürü Hüseyin Mermer, Belediye Spor Kulübü Başkanı Kamil Izgır’ın katılımıyla gerçekleşen açılışa veliler ve öğrenciler tarafından yoğun ilgi gösterildi. Yaz spor okulundaki ana amacın; yetenekli öğrencilerin tespit edilerek çeşitli spor dallarının altyapılarına ve ülke sporuna kazandırmak olduğu belirtildi. Germencik Belediyesi Yaz Spor Okulu’nun diğer belediye kurslarından farkı; çocuklar yaz tatilini en iyi şekilde değerlendirirken bir yandan da kültür-sanat etkinlikleri ile desteklenmesidir.

2 ay boyunca devam edecek yaz spor okulunda futbol, futsal, voleybol, dart, muay thai (10-18 yaş), jimnastik, masa tenisi ve basketbol gibi birçok alanda ücretsiz hizmet verilecek. Çocuklar tüm bunların yanı sıra; tiyatro, sinema, yüzme, oyunlar, yarışmalar ve eğitim seminerleri ile sadece bedenen değil ruhen de desteklenecek.

Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın; “Çocuklarımızın gelişimine ve becerilerine inanılmaz destek olacağını düşündüğümüz yaz okulu programımızı başlattık. Biz yarınların geleceği olan gençlerimizin becerilerini ortaya çıkarmayı amaçlıyoruz. Yaz okulumuz için kıymetli velilerimize, öğrencilerimize ve emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.