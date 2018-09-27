Germencik Belediyesinden 3 bin kişilik aşure hayrı

Germencik Belediyesi tarafından Muharrem ayı dolayısıyla Kent Meydanı'nda 3 bin kişilik aşure hayrı yapıldı.

Aşure etkinliğine Germencikliler yoğun ilgi gösterirken, Germencik Belediye Başkanı ve aynı zamanda Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümmet Akın da aşure dağıtımında yer alarak vatandaşlarla sohbet etti. Yaptıkları aşure hayrının kabul olması dileğinde bulunan Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın “Bu ay bizler için çok büyük önem arz ediyor. Asırlardan bu yana kulakta kulağa aktarılan ve pişirilerek önümüze gelen bu aşure, kin ve nefretin değil dostluğun, barışın ve sevginin aşı olarak her zaman kazanlarda kaynamıştır. Cenabı Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. İslami takvime göre birçok olay, birçok mucize bu ayda meydana geliyor. Maalesef üzüntü veren Kerbela olayı da bu ayda yaşandı. Rabbim bugüne kadar İslamiyet ve bu ülke için şehadete ermiş herkese rahmet eylesin. Bizler de Germencik Belediyesi olarak Muharrem Ayı münasebetiyle vatandaşlarımızla bir araya geldik. Kent meydanımızda gerçekleştirdiğimiz aşure etkinliğimize katılan herkese çok teşekkür ediyorum ve Muharrem ayının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.