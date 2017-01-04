Diğer
Kategoriler
04 Ocak 2017 14:34

Germencik Belediyesi’nden gazi askere ziyaret

Germencik Belediyesi’nden gazi askere ziyaret

04 Ocak 2017 14:34

Germencik Belediye Başkan Vekili Turgut Gökçen ve Belediye Başkan Yardımcısı Adem Toy, Kayseri’deki hain terör saldırısında sol gözünü kaybeden Gazi Komando Er Sami Güler’i evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.
Ziyarette Germencik Belediyesi Başkan Vekili Turgut Gökçen ve Başkan Yardımcısı Adem Toy katıldı. Germencik Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Toy; “Allah sizlerden razı olsun, sizin gibi gençler sayesinde tehditler engelleniyor. Yoksa Türkiye’nin üzerindeki tehdit, şu anki görünenden çok daha fazladır. Terörün arkasında duran alçakların 1400’ lü yıllardan beri kuyruk acısı var. Terörün amacı ülkemizde kaos oluşturmak. Bize düşen sağduyulu olmak ve birlik ve beraberlik içinde vatanımıza sahip çıkmaktır” dedi.
Türkiye’nin yılardır terör belasıyla uğraştığına işaret eden Başkan Vekili Turgut Gökçen ise, “Ülkemiz dünyanın en güzel coğrafyasıdır ve burada oturmanın da bir bedeli var. Biz o bedeli ödüyoruz, Biri gözüyle, bacağıyla, diğeri hayatıyla ödüyor. Biz ömrümüz boyunca bu bedeli ödeyeceğiz, Bu topraklarda oturmanın bedeli ağır. Ama yıldıramadılar, her düştüğümüz durumdan güçlenerek çıkıyoruz buna da deliriyorlar. Çünkü dünyada bizim gibi bir örnek bir ülke yok. Hainler şimdi konsept değiştirerek bize saldırıyorlar. Adımız Türk oldukça ve bu ülke de yaşadıkça daha çok bedel ödetmeye çalışacaklar. Ama bilsinler ki biz Türk milletine bunlar tesir etmez. Biz vatan için ölmeyi şeref sayan asil bir milletiz. Dünya durdukça biz burada var olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
14
°
C
Kuvetli Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    14°C
  • Cuma
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    5°C
  • Cumartesi
    Karla Karışık Yağmurlu
    5°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    2°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç