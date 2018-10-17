Germencik Belediyesi'nden öğrencilere çorba ikramı

Geçtiğimiz ay açılışı yapılan ve 2018/2019 eğitim öğretim yılında öğrenci kabulüne başlayan Germencik Yamantürk Meslek Yüksek Okulu'nda öğrencilere çorba ikramı yapıldı.

Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın'ın girişimleri neticesinde ilçeye kazandırılan Üniversite bu yıl 100 öğrenci ile eğitim öğretim sezonunu açtı. Okulun yeni hizmete girmesinden dolayı kantin işletmesinin henüz faaliyete geçmemesi sebebiyle öğrencilerin aç kalmaması adına Belediye Başkanı Ümmet Akın devreye girdi. Akın'ın verdiği talimat doğrultusunda Germencik Belediyesi tarafından okulda bulunan 100 öğrenciye öğlen aralarında çorba yardımında bulunuluyor.

Başkan Akın yaptığı açıklamada, “İlçemize kazandırdığımız üniversiteden dolayı mutluyuz. Öğrencilerimize belediye olarak yardımcı olacağımızı dile getirmiştik. Okulun yeni açılmasından dolayı bazı aksaklıklar olabiliyor. Adnan Menderes Üniversitesine bağlı Yamantürk Meslek Yüksek Okulunda henüz kantin ve yemekhane işletmeleri açılmış değil. Bizlerde bu anlamda üzerimize düşeni yapmak istedik. 2 Bölümde mevcut 100 öğrencimize kantin ve yemekhane açılana kadar belediye olarak çorba ikramında bulunacağız. Öğrencilerimizin ilçemizde yabancılık çekmemeleri adına üzerimize düşeni yapmak istiyoruz. Unutmasınlar ki artık Germencikte onların evi” dedi.