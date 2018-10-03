Germencik Belediyesinden ‘Sıfır Atık' projesine tam destek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın başlatmış olduğu “Sıfır Atık” projesine Germencik Belediyesinden destek geldi.

Temizlik İşleri personeli tarafından ilçe genelinde öncelikle belediye hizmet binası başta olmak üzere tüm kamu kurumlarına, eğitim ve sağlık kurumlarına geri kazanılabilir atıklar için iç mekan kutuları ve dış mekanlardaki atıklar için ise geri dönüşüm kafesleri ilçenin belirli noktalarına yerleştirildi. Kağıt, karton, plastik, cam ve metal atıklar için atık geçici depolama alanlarında türlerine göre ayrı ayrı depolanıp ayrıştırılacak.

“Sıfır Atık” projesi ile ilgili açıklama yapan Germencik Belediye Başkanı ve aynı zamanda MHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın; “İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, etkin bir toplama sisteminin oluşturulması ve en önemlisi atıkların geri dönüştürülmesini sağlamak geleceğimiz için çok önemli bir adım. Hemşerilerimizin bilinçlenmesini sağlayarak evlatlarımıza temiz ve gelişmiş bir dünya bırakmak bizim görevimizdir. Etkin hizmet anlayışı ile daha güzel ve daha yaşanabilir bir Germencik için vatandaşlarımız ve geleceğimiz adına elimizden gelen her türlü yatırımı yapmaya devam edeceğiz” dedi.