Germencik Belediyesinden üst yapı çalışmaları

Germencik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda 7 Eylül Mahellesinde 11 bin 500 metrekare parke taşı döşeme çalışmaları yapıldı. Ayrıca Temizlik İşleri tam kadro tüm personeli ile çim biçme ve yol süpürme çalışmaları için çalıştı. 7 Eylül Mahallesi İl Çayı etrafına da yapılan parke taşı döşeme çalışmaları ile şehrin modern bir görünüme kavuşmasını sağlıyor.

Bu Çalışmaları yakından takip eden Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın; "Germencik'i daha modern bir görünüme ulaştırma noktasında çalışmalarımız sürüyor. Sıcak Asfalt çalışmalarının yanı sıra mahallelerimiz de parke taşı döşemelerine hız kazandırdık. Önümüzdeki süreçte yine çalışmalarımıza devem edeceğiz. Değişen ve Gelişen Bir Germencik sloganı ile çıktığımız yolda çehresi değişen bir Germencik ortaya koymak istiyoruz. Emek veren tüm personelimize ve çalışmalarımızda desteğinizi esirgemeyen tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum'' dedi.