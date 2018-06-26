Germencik Belediyesinden vergi borçlularına yapılandırma hatırlatması

Germencik Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden 7143 sayılı kanunla ilgili yapılan bilgilendirmede; “Belediyelere ait Emlak, Çevre Temizlik ve Katı Atık Vergileri af kapsamına alınmıştır. Vatandaşlarımızın mağdur duruma düşmemeleri için 31 Temmuz 2018 tarihine kadar Germencik Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne başvuru yapmaları gerekmektedir.

31 Mart 2018 tarihine kadar Emlak Vergileri, Çevre Temizlik Vergileri, İlan Reklam Vergileri ile bunlara bağlı gecikme faizleri ve gecikme zamları, 6183 sayılı kanun kapsamında takip edilen asli ve feri amme alacakları, 2464 sayılı kanunun 97. maddesindeki ödenmemiş ücret alacakları ve bunlara bağlı feri alacaklar, 7143 kanunu yayımı tarihi itibari ile Emlak Vergisi bildiriminde bulunmayan, bildirimde bulunduğu halde vergisi eksik tahakkuk eden ve bunlara bağlı gecikme zammı, gecikme faizi ile vergi cezalarının tamamı pişmanlık beyanı verilmesi, pazar yeri sergi ücretleri, kira ücretlerinden kaynaklanan alacaklara ilişkin gecikme zammı ve faizi gibi feri borçların peşin 6,9,12,18 taksit olarak yapılandırılması için mükelleflerin 31 Temmuz 2018 tarihine kadar Germencik Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne başvuru yapmaları gerekmektedir” denildi.