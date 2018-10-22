Germencik Bilimle Aydınlanıyor şenliği sona erdi

Germencik Belediyesinin katkıları ile Germencik Şehit Cafer Ortaokulu'nun TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında düzenlediği bilim şenliği sona erdi. Şenlikte bilim ve sanata dair 75 farklı etkinlik, 73 atölye çalışması ve 2 konferans düzenlendi.

Germencik Cumhuriyet Meydanında 19 Ekim Cuma günü başlayan etkinlikte Germencik Kaymakamı Ayhan Işık, Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın ve daire amirleri tarafından kurdelenin kesilmesi ve halk oyunları gösterisi sergilendi. Bilim şenliği Cuma akşamı Eğitim Bilimci Yazar Özgür Bolat'ın “Mutlu ve Başarılı Çocuk Nasıl Yetiştirilir” semineri sonrası 20 Ekim de Uzman Psikolog Yasemin Demirbaş'ın verdiği “Çocuk Deyip Geçme” semineri ile son buldu. Etkinliklere toplamda 7 bin kişi katıldı. Çeşitli atölye çalışmaları, sanatsal faaliyetler, yarışma ve çeşitli deneysel çalışmaların yanı sıra Eğitim Bilimci Yazar Özgür Bolat'ın “Mutlu ve Başarılı Çocuk Nasıl Yetiştirilir” seminerine de büyük ilgi vardı. Bolat yaptığı deneysel çalışmaların yanı sıra Seminere “Başarı ve mutluluk nedir?” sorusuyla başladı. Ebeveynlerin cevaplarıyla birlikte onlara yeni sorular yönelten Bolat anneannesi ile dedesinin fotoğrafını ve ünlü şirketlerde genel müdür pozisyonunda çalışan arkadaşının fotoğrafını katılımcılara göstererek mutluluğu ve başarıyı tanımladı. Bolat'ın verdiği seminerde en dikkat çekici noktalardan birisi de Ceza ve bedel arasındaki farktı. Bolat “Cezada sevgi yoktur. Çocuklara bir şey yapmadığı zaman sonucunda neler olabileceğini anlatmalıyız. Bu tehdit tonu ile olmamalıdır. Çocukları sonucunu söylemediğimiz şeylerden dolayı yargılamamalıyız” dedi. Şenliğin 2. Gününde Germencik Belediyesi Konferans salonunda bu defa Psikolog Yasemin Demirbaş ebeveynlere seslenerek amaçlarının anne babalara ulaşarak sağlıklı çocuklar yetiştirmelerini sağlamak olduğunu dile getirdi. "Çocukluğu mutlu geçen, insanlar geleceğin sağlıklı yetişkinleri olacaktır. İnsanın ana yurdu çocukluğudur" diyen Demirbaş şiddete başvuran insanların çoğunda kelime dağarcığının zayıf olduğunu ve kendini ifade etmekte zorlandığını belirtirken “Çocukların kendisini ifade etmesine izin verin” diyerek, sözlerini “Çocuk kendisini ifade edemediğinde şiddete başvuruyor. Şiddete başvuran kişilerin çoğu kendini ifade edemeyen bireylerdir. Çocukların ailede törpülenmesi gerekiyor. Gebelik sürecinin sakin geçmesi gerekiyor ki sakin çocuklar yetişsin. Biz şiddeti anne karnında öğreniyoruz” diyerek “Çocuk Deyip Geçme” seminerini tamamladı. Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın proje için Şehit Cafer Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerine, proje yürütücüleri Derya Fidan Toprakçı ve Nevzat Angın'ın yanı sıra emeği geçen herkese teşekkür ederek “Bilim Şenliği ilçemize ve çocuklarımıza büyük katkılar sağlıyor, her zaman eğitimin yanında olduğumuzu ifade ettik. Bir milletin geleceği; okumuş ve kendini geliştirebilmiş bir toplumun gençleridir. Çocuklarımızın bu alanda yaptığı faaliyetler, ortaya koyduğu deneyler, temalar ileriye dönük umut kıvılcımları oluşturan bu faaliyetler bizim için çok önemlidir. Çünkü hiçbir millet ilim olmadan akıl olmadan muasır medeniyet seviyesine yükselemez. Gerçekleştirdiğiniz bu çalışmalardan dolayı hepinize teşekkür ediyorum" dedi.