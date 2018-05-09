Germencik halk müziğine doydu

Germencik Cumhuriyet Meydanını dolduran halk Şehit Cafer Ortaokulu müzik öğretmeni ve koro şefi Ali Kahya eşliğinde sevilen türküleri seslendirdi. Konseri izlemeye gelen vatandaşlar söylenen türkülere eşlik ederek müzik dolu bir gece geçirdi.

Germencik Şehit Cafer Ortaokulu Müdürü Osman Gürsoy, konser öncesi yaptığı konuşmada okul olarak düzenlemiş oldukları Türk Halk Müziği konserine başta Germencik Belediyesi ve diğer destek veren bütün kuruluş ve kişilere teşekkür ederek, “Sadece derslerdeki eğitimle değil, sosyal ve kültürel alanda çocuklarımızı yetiştirmeyi okul olarak misyon edindik. Akademik, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal anlamda çocuklarımızı geliştirici faaliyetlere ağırlık verdik. Çocuklarımız bu konser için Ekim ayından bu yana hazırlık yapıyorlar. Hep beraber çocuklarımızın emeğini izleyeceğiz” diye konuştu.

Germencik Şehit Cafer Ortaokulu müzik öğretmeni ve koro şefi Ali Kahya ise, “Bu tür organizasyonlar ile öğrencilerimize kültürümüzü, Türk Halk Müziğimizi aktarmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Türk Halk Müziği konserine Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.