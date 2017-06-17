Germencik ilek pazarı hareketli günler yaşıyor

Dünya incir üretiminin başkenti olan Aydın’da incir ağaçlarının meyve verebilmesinde en önemli rolü oynayan ilek de pazarlarda yerini aldı. Erkek incir ağacından toplanan ve içinde döllemeye aracılık eden yüzlerce sineği barındıran ve dişi ağaçların dallarına asılan ilek için incir üreticisi Aydın’ın Germencik ilçesi Camıkebir Mahallesinde ‘Erkek Pazarı’ olarak adlandırılan pazara ‘sinek’ almaya geliyor. İncirin olmazsa olmazı olan ve en fazla sineği içinde barındıran kaliteli ilek için pazarlık tutan üretici kasalar ve çuvallarla aldığı inciri bahçelerine götürüyor. Daha sonra kovalık denilen bitki ile tek tek dizilen ilekler ağaçların dallarına belirli aralıklarla asılıyor. Yaklaşık 40 gün sonunda incirin olgunlaşmasına yardımcı olan ilekler işlevini ve görevini yitirerek ağaçlar üzerinde çürüyor. Öte yandan Aydın’da incir üretiminde önemli bir yere sahip olan Germencik’te ilekleme sezonu boyunca her gün sabah akşam kurulan ilek pazarı aynı zamanda bölgede ekonomik hareketliliği de sağlıyor. Pazarda gün boyu yoğunluk yaşanıyor.

İleklerden çıkan sineklerin önemli bir işlevi yerine getirdiğini belirten Germencikli ilek satıcılarından Ali Küçük, “İlek incirin erkeğidir. İlek taşıdığı polenle incirlerin olgunlaşmasını ve döllenmesini sağlayan bir sinektir. Her yıl Mayıs ayının sonu ile Haziran ayının sonuna kadar süren bu işlem yaklaşık bir ay sürüyor. Üretici kaliteli ürün elde etmek istiyorsa kaliteli ilek kullanmalıdır. 20-25 çeşit ilek var. Ağaçların büyüklük oranına göre ilek asım oranı değişir. İlek güneş görmeyen dallara asılır. İlek ağacı ayrı olur. Bizler bu işle uğraşıyoruz. Ayrı ağaçlarımız var. İlek olmadan incir elde edilemez. İlek yaklaşık 40 gün sonra da incirin yenecek şekle gelmesini sağlayacak. Bu sinek Allah’ın bir lütfü. İleğin kalitesine göre fiyatlar 3 ile 10 TL arasında değişiyor” dedi.

İncir meyvesinin bu sinekler sayesinde tozlaştığını ve ileklenmeyen incirlerde tad olmadığını belirten Germencik Bozköylü İlek Üreticisi Yücel Yetim, “İlek incir için şarttır. İyi döllenmemiş meyve üreticinin tüm emeklerini boşa çıkmasına yol açar ve ileklenmeyen incirin ekonomik değeri de yoktur. Bu nedenle üreticiler en iyi ilek çeşitlerine ulaşmaya çalışıyor. Üretici lezzetli ve güzel incir elde etmek istiyorsa ilekleme işlemini 4-5 gün arayla en az üç defa tekrarlanmalıdır. Bu hava koşullarına bağlıdır. Bir toptan yaklaşık bin ile bin 500 arasında sinek çıkar. Bu ileklerden çıkanların hepsi aynı randımanda polen taşımaz. İlk başta çıkan ilekler tam randımanlı polen taşıyor. Bir ileğin genelde üçte birinden fayda görülür. Bu sineğin insana herhangi bir zararı yoktur sadece kaşındırır” diye konuştu.

İlekleri dizmeye yarayan kovalık adlı bitki de ilek ile uyum sağlayan tek bitki olma özelliğini taşırken bir demet kovalık 2 buçuk TL olarak satılıyor. Bir demet kovalığın yaklaşık 8 kilo ilek dizdiğini belirten ilek satıcısı Şner Sabancı ise, kovalık bitkisinin öneminden bahsetti. Ayrıca Sabancı, Germencik bölgesinde en fazla hamza ilek çeşidinin tutulduğunu öne sürdü. Sabancı; “Bu sene geçen seneye göre daha verimli bir yıl geçirecek gibiyiz. Ancak tabi bu hava koşullarına bağlı” ifadelerini kullandı.