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Germencik İstasyon Mahallesi'nde çalışmalar sürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Germencik İstasyon Mahallesi’nde yapılan alt ve üst yapı çalışmaları devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Germencik İstasyon Mahallesi'nde yapılan alt ve üst yapı çalışmaları devam ediyor.


İstasyon Mahallesi'nde başlatılan çalışmalar çerçevesinde 3 bin 133 metre kanalizasyon hat çalışması yapılarak mahallenin tamamı kanalizasyon altyapısına kavuşturuldu. İstasyon Mahallesi'nde üst yapı çalışmalarına da hız veren ekipler 8 bin metrekarelik parke taşı yapım çalışması gerçekleştiriliyor.


ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışma ile mahallenin tamamı kanalizasyon altyapısına kavuşurken, vakit kaybetmeden yol çalışmalarının da başlatılması vatandaşların büyük beğenisini topladı. Mahalle sakinlerinden Mehmet Gülden çalışmalardan memnun olduklarını belirterek, “Kanalizasyon altyapımız yoktu, Özlem Başkanımıza müracaat ettik hatlarımızı yaptırdı, yollarımızı da yaptırıyor. Başkanımız hep yanımızda oldu. Allah razı olsun” dedi.


Mahallede gerçekleştirilen alt ve üstyapı çalışmalarından dolayı memnuniyetlerini dile getiren İstasyon Mahallesi Muhtarı Necmi Çetin ise “ Mahallemizde kanalizasyon olmayan yerler kanalizasyona kavuştu. Yol çalışmaları başlatıldı. Vatandaşlar memnun. Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na çok teşekkür ederiz.” dedi.

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