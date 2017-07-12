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12 Temmuz 2017 14:12

Germencik Kent Meydanı’nda yapımı tamamlanan şadırvan göz kamaştırıyor

Germencik Belediyesi, kent meydanında gerçekleştirdiği projesinin sonrasında Merkez Çarşı Sarı Hatun Cami önünde bulunan alana da şadırvan yaparak meydan projesinde son dokunuşları yapıyor.

Germencik Kent Meydanı’nda yapımı tamamlanan şadırvan göz kamaştırıyor

12 Temmuz 2017 14:12


Germencik Kent Meydanı’nda büyük eksikliği hissedilen şadırvan Germencik Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Merkez Çarşı Sarı Hatun Cami müezzini Bekir Sarı, “Germencik Belediyesi tarafından camii çevresinde yapılan düzenleme ve yapımı tamamlanan şadırvan cemaatimiz tarafından çok beğeniliyor. Büyük eksiklik olarak düşündüğümüz şadırvan ve yapılan bu güzel çalışmalardan dolayı cemaatimiz adına emeği geçenlere ve Belediye Başkanımız Ümmet Akın’a teşekkür ediyorum” dedi.


Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın ise, “Kısa sürede Germencik Kent meydanında gerçekleştirdiğimiz çalışmaların artık sonuna geliyoruz. Atılan ilk adım ile Belediyemiz yeni hizmet binasında Germencikli Vatandaşlarımıza hizmet vermeye başladı. Daha sonra herkesin merakla beklediği Kent Meydanı projemizi hayata geçirmek adına büyük adımlar attık. Ekibimiz kısa sürede elinden geleni yaparak üzerine düşeni yaptı. Selçuklu mimarisinin izlerini taşıyan ve Büyük Germencik sloganı ile çıktığımız yolda projelerimizi hayata geçirmek bizleri mutlu ediyor. Germencik Belediye hizmet binası, Çarıklar İmam Lojmanı ve Okuma Evi, Türk Kültür Evi projelerimiz ile Selçuklu mimarisini Germencik’te görme imkanımız oldu. Yine Kent meydanında bulunan ve 1912 yılında yapılan Merkez Çarşı Sarı Hatun Camimizin önünde çevre düzenlemesini geçtiğimiz günlerde bitirdiğimiz şadırvan ile tamamladık. Büyük Germencik için çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.




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