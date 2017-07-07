Germencik yaşlı hizmetlerinde marka kent olma yolunda ilerliyor

Türkiye’nin ilk Gerontoloğu ve Gerontoloji bölümü kurucusu Prof. Dr. İsmail Tufan’ın danışmanlığında Germencik Belediyesi öncülüğünde kurulan YADEM Germencikli yaşlılara psikolojik, sosyal, kültürel ve sağlık alanlarında hizmet veriyor. Aktif yaşlanmanın günümüzde giderek önem kazanmasından yola çıkan Germencik Belediyesi, Germencik’in yaşlanma sürecini yeniden tasarlıyor.

Konuyla ilgili konuşan Başkan Ümmet Akın, “Konusunda Uzman Gerontoloğumuz İsmail hocamız ve ekibinin ilçemizde yaptığı incelemeler sonucunda oranı % 18’i bulan Germencikli 60 yaş ve üzeri hemşerilerimizin aktif, üretken ve sağlıklı bir ömür sürmeleri adına yeni hizmet modellerimiz ile bir dönüşüm başlatmayı hedefliyoruz. Öncelikle amacımız yaşlılarımızın yaşam tarzlarında sağlıklı yaşlanmalarını sağlayacak alışkanlıkları desteklemek, sağlıkları için zararlı alışkanlıklarını değiştirmek adına öneri ve takipte bulunmak, psikolojik açıdan görüşmelerle destek vermek, sosyal hakları konusunda onları bilinçlendirip gerekli mercilere yönlendirmek. Aile ilişkilerini ve toplumsal bağları destekleyici etkinlikler organize etmek ve uluslararası camiadan önde gelen hocalarımız ile dünya standartlarında eğitim vermektir. Yani kısacası Germencikli yaşlılarımızın uzun ve kaliteli yaşama kavuşmasını sağlayacağız. Yaşlılarımız artık evde boş oturmayacak sosyal faaliyetlere katılacaklar ve Germencik’te yaşlanmak bir ayrıcalık haline gelecek”dedi.

YADEM’in hafta içi her gün sabah 08.00 akşam 17.30 arası Germencik Kent Meydanı Türk Kültür Evinde hizmet verdiği, ilerleyen günlerde YADEM’e gelemeyen yaşlılar için evde bakım faaliyetlerinin de başlayacağı öğrenildi.