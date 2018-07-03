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03 Temmuz 2018 10:15

Germencik’e yeni bir yaşam alanı daha inşa ediliyor

AYDIN (İHA) – “Germencik Değişiyor, Germencik Gelişiyor” sloganı ile yola çıkan Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, verdiği sözleri bir bir yerine getiriyor.

Germencik’e yeni bir yaşam alanı daha inşa ediliyor

03 Temmuz 2018 10:15


Germencik’in Hıdırbeyli Mahallesi’nde 3 bin metrekarelik bir alana inşa edilecek olan Bardakçı Kahvesi’nin inşaat öncesi alan hazırlama çalışmalarına başlandı. Germencik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince hafriyat molozları temizlendi. Sosyal tesis olarak hizmete girecek olan Bardakçı Kahvesi’nin toprak hazırlığı ve tesviyesi yapıldı. Haziran ayında ihalesi yapılan Bardakçı Kahvesi’nde restoran ve düğün salonu da yer alıyor.


Germencikli hemşerileri için yatırımlarına hızla devam eden Başkan Akın, “Gerçekleştirdiğimiz her projede Germencik’in geleceğine yönelik düşüncelerle çalışıyoruz. Yaptığımız her çalışmada sosyal belediyecilik için adım atıyoruz. Bugünü değil geleceğin Germencik’ini inşa ediyoruz” dedi.




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