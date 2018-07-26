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26 Temmuz 2018 09:11

Germencikli çocuklar meslek atölyesinde doyasıya eğlendi

Germencik Belediyesinin düzenlemiş olduğu ücretsiz yaz spor okulu etkinlikleri kapsamında, çocuklar meslek atölyesi ve oyun evinde doyasıya eğlendi.

Germencikli çocuklar meslek atölyesinde doyasıya eğlendi

26 Temmuz 2018 09:11


Aşçı, iftaiyeci, inşaat mühendisi, polis, doktor gibi birçok meslek çocuklara tanıtıldı. Öğrenciler, hangi meslek ne iş yapar, nasıl ve nerde çalışırlar gibi soruların cevabını uygulamalı olarak öğrendiler. Çeşitli dans ve oyun etkinlikleri ile birlikte gerçekleşen bu etkinlikten veliler de oldukça memnun kaldı.


Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın; “Bu sene yaz okulumuza 6 spor branşında toplam 300 öğrencimize eğitim veriyoruz. Yaz spor okulumuzda, çocuklarımızı sadece fiziksel olarak değil psikolojik olarak da destekleyecek birçok etkinlik yapıyoruz. Bilişsel ve fiziksel olarak gelişimlerini tamamlamış, özgüveni yerinde, girişimci, iletişim becerileri gelişmiş çocuklar yetiştirmek için etkinliklerimiz kurs boyunca devam edecektir. Yarınlarımızı emanet edeceğimiz evlatlarımız bizim için her zaman ön planda olmuştur” dedi.




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