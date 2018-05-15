Diğer
Kategoriler
15 Mayıs 2018 09:15

Germencikli muhtarlardan Başkan Çerçioğlu’na ziyaret

Germencik ilçesine bağlı mahallelerde görev yapa muhtarlar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu ziyaret ederek yapılmasını istedikleri talepleri iletti.

Germencikli muhtarlardan Başkan Çerçioğlu’na ziyaret

15 Mayıs 2018 09:15


Bugün öğleden sonra gerçekleştirilen görüşmede büyükşehir bürokratları da hazır bulundu. Büyükşehir bürokratları tarafından muhtarlara Germencik’te ve mahallerinde yapılan hizmetlerle ilgili bilgi verilirken yapılacak olan hizmetler de anlatıldı. Toplantıda muhtarlar da mahallelerine yapılmasını istedikleri yeni yatırımları birinci elden başkan Çerçioğlu’na ilettiler.


Görüşmenin mahalleleri için çok verimli geçtiğini belirten muhtarlar, kendilerini dinlediği ve taleplerine yeni çözümler ürettiği için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ettiler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç