Germencikli muhtarlardan Başkan Çerçioğlu’na ziyaret

Bugün öğleden sonra gerçekleştirilen görüşmede büyükşehir bürokratları da hazır bulundu. Büyükşehir bürokratları tarafından muhtarlara Germencik’te ve mahallerinde yapılan hizmetlerle ilgili bilgi verilirken yapılacak olan hizmetler de anlatıldı. Toplantıda muhtarlar da mahallelerine yapılmasını istedikleri yeni yatırımları birinci elden başkan Çerçioğlu’na ilettiler.

Görüşmenin mahalleleri için çok verimli geçtiğini belirten muhtarlar, kendilerini dinlediği ve taleplerine yeni çözümler ürettiği için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ettiler.