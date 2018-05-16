Germencikli öğrenciler turist gemisini gezdi

Kuşadası’na her hafta düzenli sefer yapan ve turist getiren Yunan bandıralı Celestyal Olympia gemisinin bu kez öğrenci konukları vardı. Gemi kaptanından alınan özel izinle gerçekleştirilen ziyarete Murat İrem Delgen Ortaokulu’nda başarılı olan 30 öğrenci katıldı. Kılavuç kaptan Güray Akyüz’ün rehberlik yaptığı öğrencilere kruvaziyer turizmi ve turistler hakkında bilgiler verildi. Ardından da öğrenciler her türlü konfora sahip ve 5 yıldızlı bir oteli andıran turist gemisini gezdiler. Gemi kaptanı ile de buluşan öğrenciler, kaptan köşkünü ziyaret etti ve kaptana incir ikramında bulundular. Ziyaretten oldukça mutlu ayrılan öğrenciler, son olarak Kuşadası Limanı’na demir atmış olan geminin önünde hatıra fotoğrafı çektirdiler.