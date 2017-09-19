Germencik’te 19 Eylül Gaziler Günü kutlamaları

Germencik Kaymakamı Ayhan Işık’ın izinli olması sebebiyle yerine vekaleten bakan İncirliova Kaymakamı Ediz Sürücü katıldı. Germencik Belediye Başkan Yardımcısı Adem Toy, Germencik İlçe Emniyet Amiri, İlçe Jandarma Komutanı, şehit aileleri ve Kore gazilerinin yanı sıra idareciler ile vatandaşlar katıldı.

Kaymakamlık çelengi sonrası Belediye Başkanlığı ve gaziler çelenk sunumunu gerçekleştirirken Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla devam edilen programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe jandarma komutanlığında görevli 8 kademeli Uzman Jandarma Faruk Almalı yaptı. İncirliova Kaymakamı Ediz Sürücü ve Belediye Başkan Yardımcısı Adem Toy programın ardından şehit aileleri ve gaziler ile birlikte öğle yemeği yiyerek sohbet ettiler.