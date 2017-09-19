Diğer
Kategoriler
19 Eylül 2017 14:40

Germencik’te 19 Eylül Gaziler Günü kutlamaları

19 Eylül Gaziler Günü, Germencik Cumhuriyet Meydanında düzenlenen programla kutlandı.

Germencik’te 19 Eylül Gaziler Günü kutlamaları

19 Eylül 2017 14:40


Germencik Kaymakamı Ayhan Işık’ın izinli olması sebebiyle yerine vekaleten bakan İncirliova Kaymakamı Ediz Sürücü katıldı. Germencik Belediye Başkan Yardımcısı Adem Toy, Germencik İlçe Emniyet Amiri, İlçe Jandarma Komutanı, şehit aileleri ve Kore gazilerinin yanı sıra idareciler ile vatandaşlar katıldı.


Kaymakamlık çelengi sonrası Belediye Başkanlığı ve gaziler çelenk sunumunu gerçekleştirirken Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla devam edilen programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe jandarma komutanlığında görevli 8 kademeli Uzman Jandarma Faruk Almalı yaptı. İncirliova Kaymakamı Ediz Sürücü ve Belediye Başkan Yardımcısı Adem Toy programın ardından şehit aileleri ve gaziler ile birlikte öğle yemeği yiyerek sohbet ettiler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    37°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç