Türk Dünyası ve Türklük Bilinci Uluslararası Sempozyumu”na imza atmaya hazırlanıyor.

Bir çok üniversiteden katılım sağlayacak Profesörler, Öğretim görevlileri ve araştırmacılar tarafından Germencik’te bu yıl 2. si düzenlenen ve 3 mayıs günü gerçekleşecek sempozyuma tüm Vatandaşlar davet edildi. Ünlü profesörlerin katılımı ile sabah 09:00 da başlayacak olan sempozyum gün boyu Germencik Belediyesi Konferans salonunda devam edecek. Sempozyum saat 20:00 da ise Yıldırım Yıldızdoğan konseri ile sona erecek.

Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, yaptığı açıklamada; “Yıllarca Adriyatik’ten Çin seddine kadar bir çok yerleşim alanında hüküm sürerek yaşayan Atalarımız ve Türk Milletinin yaşam alanları ve tarzlarını değerli hocalarımızdan dinleme imkanı bulacağız. Bu sempozyum sayesinde Atalarımızın yaşam tarzları hakkında bilmediğimiz bir çok konuya da açıklık getirileceğini ve ilk defa duyacağımız konular olduğunu düşünüyorum. Bu sebeple de bütün vatandaşlarımızı 3 mayıs da gerçekleşecek 2. Türk Dünyası ve Türklük Bilinci Uluslararası Sempozyumu’na davet ediyorum” dedi.

Türk Dünyası ve Türklük Bilinci Sempozyumu 3 Mayıs günü saat 09.00’da başlayıp 19.00’a kadar Germencik Belediyesi Konferans salonunda devam edecek. Saat 20.00’de ise Yıldırım Yıldızdoğan konseri ile sempozyum sona erecek.