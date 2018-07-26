Germencik’te besicilere karasinekle mücadele desteği

İlk kez kullanılan granül formda karasinek yemi başka canlılara hiçbir zarar vermeden bu probleme çözüm getiriyor. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşların en büyük probleminden olan karasinek; ilk kez kullanılan ilaçlama yöntemi ile en basit şekilde çözüme kavuşuyor. Granül formda olan ilacın ilk uygulamasına Turanlar Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Tüm hayvan çiftliklerinde özenle yapılacak olan bu ilaçlama yöntemine mahalle muhtarlarından geri dönüşler de oldukça olumlu. Vatandaşlar ise tüm besihanelerde uygulanacak olan bu ilaçlama yönteminden gayet memnun kaldı.

Konuyla ilgili olarak, Germencik Belediyesi Genel Koordinatörü İsmet Akın; “Vatandaşlarımızın her sorunu ile tek tek ilgileniyoruz. Yaptığımız işlerde geri dönüşlerin olumlu olması bizim için çok önemli. Karasineklerle mücadele, hayvancılıkla uğraşan hemşerilerimiz için çok büyük bir problemdi. Yaptığımız araştırmalar sonucu başka bir zararı olmayan bu ilaçlama yöntemini kullanmaya karar verdik. Vatandaşlarımızın her sorununda onların yanında olup hizmet vermeye devam edeceğiz.” dedi.