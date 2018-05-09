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09 Mayıs 2018 11:53

Germencik’te camiler Ramazan’a hazırlanıyor

Germencik Belediyesi yaklaşan Ramazan ayı dolayısıyla camilerin temizliğine başladı.

Germencik’te camiler Ramazan’a hazırlanıyor

09 Mayıs 2018 11:53


Germencik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Germencik’te bulunan 45 caminin temizliğine başlandı. Ramazan coşkusunun hissedilmeye başlandığı bu günlerde camilerin temizliği konusunda hassasiyetle çalıştıklarını belirten Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın çalışmaların Teravih Namazının kılınacağı ilk güne kadar tamamlanacağını söyledi.


Başkan Akın, “Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürü İsmet Akın tarafından yürütülen çalışma Germencik merkezinden ve mahallelerinde Ramazan boyunca da devam edecek. Germenciklilerin daha temiz ve hijyenik koşullarda ibadet etmesi için Temizlik İşleri Müdürlüğümüz ilçe genelinde bulunan 45 camide temizlik çalışmalarını başlattı. Kurulan temizlik ekipleri ile camilere ve cami çevrelerine yönelik yaptığımız çalışmalara Ramazan Ayı sebebiyle daha da hız verdik. Günde en az 3 cami olmak üzere çalışmalarını sürdürecek olan ekiplerimiz, Ramazan sonrasında da temizlik çalışmalarını rutin olarak devam ettirecek ve Namaz vakitleri haricinde de genel temizlik yaparak, Camilerin, halı, pencere ve avizeleri ile birlikte vatandaşların kullandığı tüm alanlarda çalışma gerçekleştirecekler. Teravih Namazının başlayacağı ilk güne kadar Germencik genelindeki 45 caminin temizliğini bitirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.




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