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08 Mayıs 2018 14:52

Germencik’te çocuklar sosyal medyadan korunacak

Germencik Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen kültür etkinlikleri kapsamında “Çocukları Sosyal Medyada(n) Koruma Kılavuzu” konferansı ile Psikolog Dr.

Germencik’te çocuklar sosyal medyadan korunacak

08 Mayıs 2018 14:52

Mehmet Şakiroğlu Germenciklilerle buluşacak.


Ahmet Şerif İzgören, Akademisyen Anne gibi Türkiye’nin önde gelen kişisel gelişim uzmanlarını ilçe halkı ile buluşturan Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın “9 Mayıs saat 16.30’ da Germencik Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleşecek olan Psikolog Dr. Mehmet Şakiroğlu’nun katılacağı “Çocukları Sosyal Medyada(n) Koruma Kılavuzu” konferansına tüm halkımız davetlidir” dedi.


Başkan Akın belediye olarak etkinliklerin gün geçtikçe artarak devam ettiğini kaydederek, “İlçe halkımızın gelişimine katkı sağlamak için Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliklerimiz devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Umut Sav hocamız tarafından gerçekleştirilen “Kaplumbağa Terbiyecisinin Sırrı” konferansının sonrasında yine günümüzde çocuklarımızı esareti altına alan internet ve sosyal medyadan korunmak için bizlere bilgiler verecek değerli hocamız Psikolog Dr. Mehmet Şakiroğlu Aydınımız’da yetişen önemli bir değer. Yazdığı son kitabı “Kapat” ismiyle aslında gereken bilgileri hocamız bizlere aktarıyor. Bence herkesin okuması gereken bu kitapta her ailenin bilmesi gereken konular var. Bizler Germencik Belediyesi olarak eğitimde öncü adımlar atmaya bundan sonrada devam edeceğiz. Yarın gerçekleşecek konferansa tüm halkımızı davet ediyorum” dedi.




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