Diğer
Kategoriler
03 Temmuz 2018 10:15

Germencik’te Dağyeni Festivali hazırlıkları sürüyor

Aydın’ın Germencik ilçesi Ortaklar Dağyeni Mahallesinde festival hazırlıkları sürüyor.

Germencik’te Dağyeni Festivali hazırlıkları sürüyor

03 Temmuz 2018 10:15


Ortaklar Dağyeni Mahalle Muhtarı Hüseyin Efe, yörede elli yıl önceden günümüze dek gelen gelenek ve kültürel zenginlikleri sunmak amacıyla zeytin ve incirin ana merkezi Dağyeni’de 13 Temmuz 2018 Cuma günü düzenlenecek festival için hazırlıkların sürdüğünü belirterek, festivalin tüm halka açık olduğunu belirtti.


Düzenlenecek festivalin organizasyon sorumlusu Serkan Çağatay, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, festivalde köy seyirlik oyunu olan Arap (Kabaklı) oyunu, Davul -Zurna eşliğin de Efelerin geçidi. Yerel sanatçılar Faruk Atik ve Tireli Aziz’den yöresel halk müziği, Coşkun Kemer ve Tiyatro topluluğun gösterisi, futbol turnuvası, boğa ve deve giydirme, Türkmen- Yörük kıyafetleri ile halk oyunları gösterilerin sergileneceğini ifade etti.


Yayla özelliği taşıyan Dağyeni Mahallesinde festival süresince yerel organik yiyecek ve içeceklerinde sergi alanlarında yer alacağı kaydedildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
40
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    40°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    41°C
  • Perşembe
    Sıcak
    41°C
  • Cuma
    Sıcak
    40°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç