Germencik’te iftar yemeği yoğun ilgi gördü

Kent Meydanında düzenlenen iftar programına MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, ilçe başkanları, partililer ve Germencikli vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Germencik kent meydanında düzenlenen iftar programında havanın yağışlı olmasına aldırış etmeyen Germencikliler alanı doldurdu. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın 1.sıra Milletvekili Adayı Deniz Depboylu, MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, MHP Germencik, Söke, İncirliova ilçe başkanlarının yanı sıra kadın kolları ilçe başkanı Serpil Çetinkol ve yönetimi ile çok sayıda partilinin katıldığı yemekte Milletvekili adaylarına vatandaşlar tarafından yoğun ilgi vardı. MHP Aydın 2.sıra Milletvekili adayı Güntekin Şimşek, MHP Aydın 3.sıra Milletvekili adayı Mustafa Peker, MHP 7. Sıra Milletvekili adayı Sinan Süleyman Bakırcı, Germencik Belediyesi Başkanı Ümmet Akın, partililer ve vatandaşlar katıldı.

İki bin kişinin katılımıyla gerçekleşen iftar yemeğinde konuşan Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, “Yörükler derneği ile birlikte gerçekleştirdiğimiz iftar programına hemşerilerimizin ilgisi oldukça güzel oldu. Bugün yağmura rağmen binlerce kişi kent meydanımızda iftar sofrasının bereketini paylaşmak üzere bizlerleydi. Vatandaşın bize gösterdiği sevgi ortada. Bizlerde bu sevginin karşılığında çalışıyoruz, vatandaşımıza hizmet götürmek için elimizden geleni yapıyor, hatta fazlasını yapmak için gece gündüz ekiplerimizle birlikte çaba sarf ediyoruz. Germencik Yörükler Derneği ile ortaklaşa düzenlediğimiz iftar programında bizleri yalnız bırakmayan, başta Genel Başkan Yardımcımız Deniz Depboylu ve İl Başkanımız Burak Pehlivan’a, Milletvekili adaylarımıza teşekkür ediyorum. Belediye Başkanlığı görevine geldiğim andan itibaren “Hangi siyasi görüşte olursanız olun kapım herkese açıktır” demiştim. Bugün burada açık bırakmış olduğum Başkanlık kapısının sevgi selini görüyorsunuz. Asıl olan vatandaşın tevehcühüdür. Allah’ın izniyle vatandaşımızdan aldığımız güç ve cesaretle daha çok yol yürüyecek, çok iş yapacağız” dedi.

İftardan sonra vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaşan Milletvekili Adayları ve Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, fotoğraf çekilmek için sıraya giren hiçbir vatandaşı kırmayarak bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.