Germencik’te mutlu anneler, mutlu çocuklar konferansı

Germencik Belediyesi’nin düzenlediği kültür-sanat etkinlikleri kapsamında çocuk gelişimi ve eğitimiyle ilgili kitaplarıyla tanınan Şermin Yaşar "Mutlu Anneler, Mutlu Çocuklar" konulu konferans için Germencik’e geliyor. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla fenomen hale gelen Şermin Yaşar, isminden daha çok “Oyuncu Anne” adıyla tanınıyor. "Oyuncu Anne" isimli kitabıyla kamuoyu tarafından bilinen Yaşar, mutlu çocuk yetiştirmenin püf noktalarını Germencik’liler ile paylaşacak. 28 Kasım 2017 günü saat 16:30 da Germencik Belediyesi konferans salonunda ücretsiz olarak gerçekleşecek konferans sonrası Şermin Yaşar kitaplarını izleyiciler için imzalayacak.

Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın konferansla ilgili olarak, “Kültür-sosyal işler müdürlüğümüzün organize ettiği ve sosyal medyada sevilerek takip edilen adından çok ’Oyuncu Anne’ ismi ile tanınan Şermin Yaşar Belediyemiz konferans salonunda Germencikliler ile buluşacak. Konferansta çocukla oyun oynamanın öneminden bahsedecek ve tavsiyelerde bulunacak olan Şermin Yaşar hanım efendi ebeveynlere çocuklarına nasıl davranmaları gerektiğinden onlarla nasıl konuşulması gerektiğine kadar bir çok konuya değinecek. Ücretsiz ve halka açık gerçekleşecek olan konferansa tüm halkımızı davet ediyorum” dedi.