Germencik'te parke çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor

Germencik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler son 1 haftada Mesudiye, Uzunkum, Moralı ve Dağyeni mahallelerinde parke taşı döşemesi ile ilçe halkının takdirini topluyor. Germencik Belediyesinin yetki alanları içerisinde bulunan Mesudiye mahallesi sakinleri “Germencik Belediye Başkanı Sayın Ümmet Akın, mahallemizde gerçekleştirdiği çalışmalar ile mahalle halkımızın takdirini topluyor. İstediğimiz zaman Başkanımızı arayıp dilek ve şikayetlerimizi birebir iletebiliyoruz. Kendisi bizim isteklerimize yetkisi dahilinde yardımcı olmaya çalışıyor. Bu yaklaşımından dolayı Başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Göreve geldiği günden bu yana gerçekleştirdiği projelere her geçen gün yenisini ekleyen ve dikkatleri üzerine çeken Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın ise, “İlçemize bağlı mahallelerimizde yapılan parke çalışmalarını yakından takip etmeye çalışıyoruz. İhtiyaçlar dahilinde üzerimize düşeni yapmak zaten görevimiz. Bu bilinçle çalışmalarımıza son 1 haftada 4 mahallemizde devam ediyoruz. 2018 yılı planlamaları dahilinde olan parke taşı çalışmalarımızda neredeyse sona geldik. Bu da ekip çalışması ile gerçekleşiyor. Ekiplerimiz planlamamız haricinde bulunan noktalarda ve aciliyet gerektiren çalışmalarını sürdürecekler. Daha gelişmiş büyüyen dev Germencik için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Mahalle sakinleri için şimdiden hayırlı olsun” dedi.