Germencik’te tiren kazası: 1 ağır yaralı

Kaza, Ortaklar mahallesi Hürriyet caddesi üzerinde bulunan hemzemin geçitte meydana geldi. Kalkınma caddesi istikametine giden O.B. idaresindeki 09 TS 532 plakalı otomobil hemzemin geçitten geçerken, Denizli İzmir seferini yapan trenle çarpıştı. Çarpışmanın ardından otomobil 10 metre sürüklendi. Kazada otomobilde sıkışan O.B. itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Olay yerine sevk edilen ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan O.B’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili makinist M.A’nın ifadesi alınırken soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.