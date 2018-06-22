Emn,yet kemeri takılı olmadığı belirtilen sürücü çevredekilerin de yardımı ile otomobilden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 18:00 sıralarında Aydın-İzmir karayolu Germencik Mursallı yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. Germencik istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan ve sürücü henüz tespit edilemeyen 09 AK 709 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybedip takla atmaya başladı. Bir süre sonra duran otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Emniyet kemeri takılı olmadığı ileri sürülen sürücü çevredekilerin de yardımı ile araçtan alınarak ambulansa teslim edildi. Sürücü 112 Acil Servis ekipleri tarafından Aydın’a hastaneye kaldırılırken polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.