Diğer
Kategoriler
02 Haziran 2018 13:16

Germencik’te “Türkçem Eyvah” sahnelendi

Aydın’ın Germencik ilçesinde “Türkçem Eyvah” adlı tiyatro oyunu ortaokul öğrencileri tarafından sahnelendi.

Germencik’te “Türkçem Eyvah” sahnelendi

02 Haziran 2018 13:16


Germencik Şehit Cafer Ortaokulu Türkçe öğretmeni Kadir Barış Oktay tarafından hazırlanan ve öğrencilerin rol aldığı “Eyvah Türkçem” adlı iki perdelik tiyatro gösterisi ilgi ile izlendi. Germencik Belediyesi Konferans salonunda sahnelenen tiyatro oyununda, Türkçe’nin doğru ve düzgün kullanımı ve Türkçe isimlerin kullanımının arttırılması anlatılırken, oyun izleyicilerden tam not aldı.


Tiyatro gösterisini Germencik Kaymakamı Ayhan Işık, Belediye Başkanı Ümmet Akın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi, okul öğretmenleri, öğrenciler ve öğrenci velileri izledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    35°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç