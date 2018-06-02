Germencik’te “Türkçem Eyvah” sahnelendi

Germencik Şehit Cafer Ortaokulu Türkçe öğretmeni Kadir Barış Oktay tarafından hazırlanan ve öğrencilerin rol aldığı “Eyvah Türkçem” adlı iki perdelik tiyatro gösterisi ilgi ile izlendi. Germencik Belediyesi Konferans salonunda sahnelenen tiyatro oyununda, Türkçe’nin doğru ve düzgün kullanımı ve Türkçe isimlerin kullanımının arttırılması anlatılırken, oyun izleyicilerden tam not aldı.

Tiyatro gösterisini Germencik Kaymakamı Ayhan Işık, Belediye Başkanı Ümmet Akın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi, okul öğretmenleri, öğrenciler ve öğrenci velileri izledi.