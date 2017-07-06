Germencik’te yaşanan su kesintisi kurumları karşı karşıya getirdi

ASKİ’nin su kesintileri ile ilgili açıklamalarının gerçekleri yansıtmadığını ileri süren Germencik Belediyesi yaptığı açıklama ile ASKİ’yi kınadıklarını duyurdu.

Germencik Belediyesi tarafından yapılan açıklamada germencik başta olmak üzere çeşitli yerleşim birimlerinde yaşanan su kesintilerinin ciddi sıkıntıya neden olduğu belirtilerek, “Yaşanan su kesintileri nedeni ile vatandaşlar isyan etmiş durumdaydı. Bu durum dolayısıyla vatandaşlar yaşadıkları ilçelerin belediyeleri aracılığı ile ASKi’ye ulaşma çabası içerisinde bizlere müracaat ediyorlardı. Germencik Belediyesi olarak günlerdir su kesinti probleminin acil giderilmesi için elimiz kolumuz bağlı ASKİ ile kesintiler hakkında görüşmeler yapmaya çalışıp vatandaşımızın sorununu dile getirmek için çaba sarf ettik. Fakat ASKİ ekipleri oluşan kötü izlenimi gidermek amacıyla yapılan su kesintilerinin kendi hataları olmadığı, elektrik kesintilerine bağlı olduğu gibi gerçek dışı açıklamalar yaptılar. Elektrik dağıtım firması ile de görüşmeler yaptık. Su kesintisi olduğu günlerde elektrik kesintisi olmadı. Vatandaşlarımız da bunu biliyor. Son günlerde yaşanan su kesintilerinin sorumluluğunu üzerinden atmak ve algı operasyonu ile başka kurumların yetersizliği nedeni ile suların kesildiğinin söylenmesi hiç uygun ve yerinde bir açıklama olmamıştır” diyerek ASKİ’nin vatandaşlara doğru bilgilendirmediğini iddia ettiler.